«Трактор» поместил Сафина в список отказов, так как появился вариант с приобретением другого форварда (Михаил Зислис)

«Трактор» хочет подписать форварда, поэтому Остап Сафин внесен в список отказов.
Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.
«Перевод «Трактором» в список отказов нападающего Остапа Сафина действительно связан с тем, что у менеджмента появился вариант с приобретением другого форварда.
Пока выяснить фамилию потенциального кандидата мне не удалось, а делиться догадками не хочу. Было бы неплохо их сначала проверить», – написал Зислис в телеграм-канале.
«Трактор» поместил Сафина в список отказов. Форвард набрал 3 очка в регулярке за клуб, 2 балла – в плей-офф
