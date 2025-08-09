«Трактор» поместил Сафина в список отказов, так как появился вариант с приобретением другого форварда (Михаил Зислис)

«Трактор» хочет подписать форварда, поэтому Остап Сафин внесен в список отказов.

Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.

«Перевод «Трактором » в список отказов нападающего Остапа Сафина действительно связан с тем, что у менеджмента появился вариант с приобретением другого форварда.

Пока выяснить фамилию потенциального кандидата мне не удалось, а делиться догадками не хочу. Было бы неплохо их сначала проверить», – написал Зислис в телеграм-канале.

«Трактор» поместил Сафина в список отказов. Форвард набрал 3 очка в регулярке за клуб, 2 балла – в плей-офф