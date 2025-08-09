  • Спортс
Егор Воронков о предсезонке: «Многие еще едут на работу или просыпаются, мы уже вовсю работаем. Нагрузки очень серьезные»

Егор Воронков заявил, что рабочий день хоккеистов начинается очень рано.

Ранее защитник подписал контракт с «Амуром». В прошлом сезоне он выступал за «Авангард» и «Витязь».

– Достаточно интенсивные тренировки, как нагрузки, подобные предсезонки уже были?

– Нагрузки очень серьезные, очень много льда, много объема, катания, единоборств. День у нас, как уже успели увидеть болельщики, начинается очень рано, когда многие еще только едут на работу или просыпаются, мы уже вовсю работаем. Утренняя зарядка, тренировка дневная и вечерняя.

Такой получается тяжелый подготовительный период, но эта работа должна дать свои плоды.

– Есть ли какие-то ожидания от сезона? Как относишься к длинным перелетам?

– Ожиданий никаких не строим, у нас есть конкретные цели. У команды, у каждого кто выполняют свою роль на льду, будет много работы, много перелетов, к ним тоже нужно адаптироваться.

Отношусь к ним спокойно, это часть работы, главное следить за собой, своим состоянием, режимом, питанием, восстановлением, есть в команде уже опытные ребята, подскажут как лучше. Оценка любого игрока – в турнирной таблице.

Для защитника показатель полезности особенно важен, по возможности за ним слежу. Но хоккей – командный вид спорта, поэтому все равно ты держишь полезность за счет помощи партнеров по пятерке.

Говоря про цели важно работать не только на льду, но и над своими мыслями. Психологическая подготовка очень важна, ее на льду может быть не всегда видно, но это важный момент.

Буду работать над определенными моментами не только на льду в функциональном и техническом плане, но и в своей голове, – сказал Егор Воронков.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт «Амура»
