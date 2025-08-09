Морозов о ребрендинге «Куньлуня»: «Рождение новой эпохи китайского клуба. Петербуржское дерби интересно для болельщиков, новый потенциал для лиги»

Алексей Морозов прокомментировал ребрендинг «Куньлуня».

Ранее стало известно, что китайский клуб теперь будет выступать в Санкт-Петербурге под названием «Шанхай Дрэгонс».

– Появился бренд «Шанхай Дрэгонс» – мощная история?

– Интересно будет последить за ними: новое название, логотип. С нетерпением ждем переезд на самую большую арену мира в Санкт‑Петербурге, как она будет заполняться.

Нас ждет интересный сезон, рождение новой эпохи китайского клуба. Петербуржское дерби – новый потенциал для лиги, шесть матчей между клубами в регулярке.

Интересно и для болельщиков, и для всех любителей хоккея, – заявил президент КХЛ Алексей Морозов .

