Морозов о ребрендинге «Куньлуня»: «Рождение новой эпохи китайского клуба. Петербуржское дерби интересно для болельщиков, новый потенциал для лиги»
Алексей Морозов прокомментировал ребрендинг «Куньлуня».
Ранее стало известно, что китайский клуб теперь будет выступать в Санкт-Петербурге под названием «Шанхай Дрэгонс».
– Появился бренд «Шанхай Дрэгонс» – мощная история?
– Интересно будет последить за ними: новое название, логотип. С нетерпением ждем переезд на самую большую арену мира в Санкт‑Петербурге, как она будет заполняться.
Нас ждет интересный сезон, рождение новой эпохи китайского клуба. Петербуржское дерби – новый потенциал для лиги, шесть матчей между клубами в регулярке.
Интересно и для болельщиков, и для всех любителей хоккея, – заявил президент КХЛ Алексей Морозов.
