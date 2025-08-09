В Лиге чемпионов ввели новое правило – в овертаймах 3 на 3 командам, контролирующим шайбу в зоне соперника, нельзя будет выходить в среднюю зону

В европейской Лиге чемпионов ввели новое правило.

В овертаймах, которые проходят в формате 3 на 3, командам, контролирующим шайбу в зоне соперника, нельзя будет выходить в среднюю зону.

В случае нарушения правила судьи остановят игру и назначат вбрасывание в зоне защиты нарушившей команды.

Правило было введено в связи с увеличением числа матчей, доходящих до серий буллитов.

«Когда ввели овертайм в формате 3 на 3, он сразу полюбился болельщикам благодаря быстрым атакам, которые приводили к частым голевым моментам. Однако мы наблюдаем устойчивый рост популярности стратегий, основанных на владении шайбой, когда команды постоянно покидают зону атаки, что приводит к уменьшению количества моментов.

С помощью нового правила мы хотим вернуть темп, непредсказуемость и азарт, которые должна обеспечивать игра 3 на 3. Мы уверены, что это принесет пользу игре», – сказал спортивный директор лиги Фадри Холингер.

В текущем формате Лига чемпионов проводится с сезона-2014/15. С сезона-2023/24 число участников каждого розыгрыша было сокращено до 24. Действующим победителем турнира является швейцарский «Цюрих».

