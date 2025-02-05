Воробьев о 2:1 с «Авангардом»: «1-й период довольно прыткий был, во 2-м мы были намного лучше, в 3-м подвели удаления. Героически сражались в меньшинстве, Гамзин – молодец»
Илья Воробьев подвел итоги матча против «Авангарда» (2:1 Б).
«Первый период довольно прыткий был, во втором мы были намного лучше. В третьем нас подвели удаления, много удалений в зоне атаки, что недопустимо, еще одно пятиминутное было.
Героически сражались в меньшинстве, Гамзин – молодец. Взяли два очка и выиграли по буллитам», – сказал главный тренер ЦСКА Илья Воробьев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
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