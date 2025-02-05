Шарипзянов о требованиях Ги Буше: «Работать. И не просто усердно, а делать это еще на уровень выше. Более чем усердно. Это главное, что будет приносить нам успех»
– Какие требования Буше предъявляет к игрокам «Авангарда»?
– Работать. И не просто усердно работать, а делать это еще на уровень выше. Более чем усердно. Работа – это главное, что будет приносить нам успех.
– До приезда в «Авангард» Буше был известен как амбассадор защитной схемы «1-3-1». Вы предполагали, что, несмотря на такую репутацию, Буше поставит команде зрелищный хоккей?
– Я тоже смотрел видео игры прошлых команд Буше. Но это было много лет назад, столько времени уже прошло. Много воды утекло.
Поэтому я просто посмотрел видео и не обращал на них внимания. Как только Ги приехал в Омск, сразу стало понятно, какой хоккей он будет ставить команде. Поняли, что мы не будем откатываться, и так и получилось, сейчас мы не играем в откат, – сказал защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов.
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