Ги Буше об 1:2 от ЦСКА: «Мы заслуживали большего. Отлично провели 1-й период, шикарно отыграли 3-й, но нужно отдать должное их вратарю. У него были невероятные сэйвы»
«Думаю, что мы заслуживали большего. Отлично провели первый период, шикарно отыграли третий, но нужно отдать должное вратарю ЦСКА. У него были невероятные спасения, мы же могли забивать в пустые ворота, но не смогли, ничего не поделаешь.
У нас сейчас ряд хоккеистов отсутствуют, так что я с огромным уважением отношусь к тем ребятам, кто сейчас выходит на лед и бьется, они проводят очень много времени на льду, они большие молодцы. Мы берем очки на выезде в такой ситуации, это потрясающе.
Не согласен, что в концовке матча в большинстве мы бросали во вратаря. Был хороший розыгрыш, опасные моменты, но либо промахивались, либо вратарь совершал невероятные сэйвы.
Шарипзянов вышел на решающий буллит, потому что Дамир прекрасно действует под давлением. А буллиты – это тот момент, когда на игрока оказывается колоссальное давление», – сказал главный тренер «Авангарда» Ги Буше.
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