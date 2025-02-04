Ги Буше об 1:2 от ЦСКА: «Мы заслуживали большего. Отлично провели 1-й период, шикарно отыграли 3-й, но нужно отдать должное их вратарю. У него были невероятные сэйвы»

Ги Буше подвел итоги матча с ЦСКА (1:2 Б).

«Думаю, что мы заслуживали большего. Отлично провели первый период, шикарно отыграли третий, но нужно отдать должное вратарю ЦСКА . У него были невероятные спасения, мы же могли забивать в пустые ворота, но не смогли, ничего не поделаешь.

У нас сейчас ряд хоккеистов отсутствуют, так что я с огромным уважением отношусь к тем ребятам, кто сейчас выходит на лед и бьется, они проводят очень много времени на льду, они большие молодцы. Мы берем очки на выезде в такой ситуации, это потрясающе.

Не согласен, что в концовке матча в большинстве мы бросали во вратаря. Был хороший розыгрыш, опасные моменты, но либо промахивались, либо вратарь совершал невероятные сэйвы.

Шарипзянов вышел на решающий буллит, потому что Дамир прекрасно действует под давлением. А буллиты – это тот момент, когда на игрока оказывается колоссальное давление», – сказал главный тренер «Авангарда » Ги Буше .