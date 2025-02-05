Андрей Баландин: «Без России ЧМ неполноценный. Страна занимает 1/8 часть планеты, у нас большое число хоккеистов, вторая лига в мире. Российский хоккей всегда отличался самобытностью»
Ранее стало известно, что Международная федерация хоккея (ИИХФ) продлила отстранение России от соревнований, действующее с 2022 года.
«Я согласен с теми, кто говорит, что без сборной России чемпионат мира неполноценный. Наша страна занимает 1/8 часть планеты, у нас большое количество хоккеистов, вторая лига в мире, а в НХЛ выступают более 50 человек. Российский хоккей всегда отличался самобытностью и яркой игрой.
Поэтому участие сборной России немаловажно. Да, ты выиграл звание чемпиона мира. Но разбирающиеся люди все равно будут говорить: «Вы победили в неполноценном чемпионате, где не участвовала одна из сильнейших сборных».
Из-за отсутствия России, прежде всего, страдают болельщики. То, что нашу сборную вернут, неизбежно. И скорее бы это произошло», – сказал бывший директор «Трактора» Андрей Баландин.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий