Андрей Баландин: «Без России ЧМ неполноценный. Страна занимает 1/8 часть планеты, у нас большое число хоккеистов, вторая лига в мире. Российский хоккей всегда отличался самобытностью»

Андрей Баландин высказался о недопуске России на ЧМ по хоккею-2026.

Ранее стало известно, что Международная федерация хоккея (ИИХФ ) продлила отстранение России от соревнований, действующее с 2022 года.

«Я согласен с теми, кто говорит, что без сборной России чемпионат мира неполноценный. Наша страна занимает 1/8 часть планеты, у нас большое количество хоккеистов, вторая лига в мире, а в НХЛ выступают более 50 человек. Российский хоккей всегда отличался самобытностью и яркой игрой.

Поэтому участие сборной России немаловажно. Да, ты выиграл звание чемпиона мира. Но разбирающиеся люди все равно будут говорить: «Вы победили в неполноценном чемпионате, где не участвовала одна из сильнейших сборных».

Из-за отсутствия России, прежде всего, страдают болельщики. То, что нашу сборную вернут, неизбежно. И скорее бы это произошло», – сказал бывший директор «Трактора» Андрей Баландин.