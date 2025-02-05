Лидия Иванова о недопуске России на ЧМ по хоккею: «ИИХФ поступила не по-спортивному. Прогнулись перед своими хозяевами. Они должны понять, что без нас плохо»

Лидия Иванова высказалась о недопуске России на ЧМ по хоккею-2026.

Ранее стало известно, что Международная федерация хоккея (ИИХФ ) продлила отстранение России от соревнований, действующее с 2022 года.

«Честно говоря, ожидала другого решения. Потому что, как мне кажется, лед тронулся. Они должны понять, что без нас плохо. Может быть, они просто хотят, чтобы без нас какая-то определенная сборная стала чемпионом мира?

Я очень расстроена. Надеялась, что сейчас будет движение вперед. Пусть предпринимают все, что юридически возможно в такой ситуации. Надо заставить их справедливо отвечать на вопросы. В чем вина сборной России по хоккею? Если есть возможность для апелляции, надо подавать. И все надо собирать, чтобы этим же их потом и лупить.

Считаю, что в данной ситуации ИИХФ поступила совсем не по-спортивному. Еще раз прогнулись перед своими, скажет так, хозяевами. Нет объективных причин для недопуска нашей команды», – заявила двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лидия Иванова.