Марсель Шолохов: «ВХЛ – более скоростная и плотная лига, чем КХЛ. Первую команду от 25-й разделяет лишь два десятка очков»

Марсель Шолохов назвал ВХЛ более плотной и скоростной лигой, чем КХЛ.

– У вас за плечами интересный игровой опыт – около двухсот матчей в КХЛ за родной «Трактор»и примерно столько же игр в ВХЛ. Можете сравнить две лиги?

– Наверное, в последние годы ВХЛ стала более молодой и скоростной лигой. У ребят еще нет большого опыта, мастерства и игровой мудрости – и это компенсируется большим движением, иногда даже беготней.

Также ВХЛ – более плотная лига, чем КХЛ. Посмотрите в таблицу, первую команду от двадцать пятой разделяет лишь два десятка очков. Очень жесткая борьба за первые места и за путевки в плей-офф. В КХЛ не так.

– Что выделите в КХЛ?

– Там много мастеров и интеллектуального хоккея. Практически нет авантюр.

В КХЛ тоже быстрый хоккей – не столько за счет беготни, сколько из-за быстрого принятия решений. Но в целом мне кажется, что ВХЛ – более скоростная лига, – сказал форвард «Югры».