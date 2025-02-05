Галимов о прыжке с парашютом: «Ощущения классные, но больше никогда. Страшно выпрыгивать, как и лететь на кукурузнике, который будто разваливается»
– Видела, что в декабре вы прыгали с парашютом в Дубае. Любите адреналин?
– Это вообще чистая случайность. Больше никогда не прыгну.
– Почему?
– Да мы спонтанно договорились с ребятами. Когда еще с нами в команде был Дмитрий Юдин, то он один собирался. Сидели в Дубае за обедом, он предложил всем поехать с ним. Барабанов взял и купил все сразу.
Я утром встал, а все еще спят, оставалось до отъезда минут 20. В итоге думал, что никуда не поедем, но потом все быстро встали и собрались. Ощущения классные, но больше не хочу повторять.
– Страшно?
– Да. Страшно выпрыгнуть. И лететь на кукурузнике, который весь трясется, как будто разваливается, страшновато.
– Сам полет?
– Когда с парашютом, то нет. Главное, чтобы он раскрылся, все остальное пофиг. В свободном падении ты проводишь секунд 40-50, а потом еще минуты 3 летишь с парашютом. Инструктор даже дает порулить.
– По контракту подобные штуки не запрещены?
– Запрещены. Нам потом тренеры сделали ай-ай-ай. Штрафов не было, мы ведь все живы остались, – сказал форвард «Ак Барса» Артем Галимов.
«Много зрителей, но пока им не везет». Гениальный ответ автора хет-трика в ворота СКА
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