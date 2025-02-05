Крикунов о 3:8 у СКА: «Явный провал вратарей, издержки молодых. По игре армейцы не уступали, но дай «Ак Барсу» волю у ворот – наколотят много шайб»

Владимир Крикунов высказался о крупном поражении СКА от «Ак Барса».

В матче Фонбет чемпионата КХЛ армейцы дома проиграли со счетом 3:8. Ворота команды из Санкт-Петербурга защищали Артемий Плешков и Павел Мойсевич .

«С одной стороны, разгромное поражение СКА неожиданно. При этом петербургский клуб превзошел «Ак Барс» по броскам в створ ворот – 36 против 30.

Это явный провал вратарей СКА, они не сработали так, как надо. Молодые ребята, учатся во время матчей, а за учебу надо платить. В целом по игре СКА не уступал «Ак Барсу ».

В первом периоде у казанцев было 15 бросков в створ и 6 заброшенных шайб. По сути, каждый второй бросок – гол. Такое в принципе не бывает в КХЛ. Это несчастный случай для СКА, издержки молодых вратарей.

А у «Ак Барса» сбалансированная команда. Им только дай волю у ворот, они наколотят много шайб», – сказал бывший тренер сборной России Владимир Крикунов .

Карпухин о 3:8 от «Ак Барса»: «Это по-спортивному злит – СКА не хочет столько пропускать и проигрывать. В раздевалке никого не устраивала эта ситуация»