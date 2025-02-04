Крикунов о решении ИИХФ: «Им хорошо без России – бороться не с кем. Когда россияне вернутся, опять будут занимать первые или вторые места, кого-то откинет»

Владимир Крикунов высказался о недопуске России на ЧМ по хоккею-2026.

Ранее стало известно, что Международная федерация хоккея (ИИХФ ) продлила отстранение России от соревнований, действующее с 2022 года.

«Я думал, что сборной России разрешат сыграть на чемпионате мира в 2026 году. Да, предпосылок не было, но с другой стороны – сколько можно?

Это же хоккей, а им, видимо, хорошо без России – бороться не с кем. А когда российские хоккеисты вернутся, опять будут занимать первые или вторые места, кого-то откинет.

Чемпионат мира очень сильно поменялся без сборной России. Она входит в тройку сильнейших команд. Да и влияние российского хоккея на международный большое.

Но есть надежда на скорое возвращение, слишком долго это продолжаться не может», – заявил бывший тренер сборной России Владимир Крикунов.