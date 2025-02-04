Крикунов о решении ИИХФ: «Им хорошо без России – бороться не с кем. Когда россияне вернутся, опять будут занимать первые или вторые места, кого-то откинет»
Владимир Крикунов высказался о недопуске России на ЧМ по хоккею-2026.
Ранее стало известно, что Международная федерация хоккея (ИИХФ) продлила отстранение России от соревнований, действующее с 2022 года.
«Я думал, что сборной России разрешат сыграть на чемпионате мира в 2026 году. Да, предпосылок не было, но с другой стороны – сколько можно?
Это же хоккей, а им, видимо, хорошо без России – бороться не с кем. А когда российские хоккеисты вернутся, опять будут занимать первые или вторые места, кого-то откинет.
Чемпионат мира очень сильно поменялся без сборной России. Она входит в тройку сильнейших команд. Да и влияние российского хоккея на международный большое.
Но есть надежда на скорое возвращение, слишком долго это продолжаться не может», – заявил бывший тренер сборной России Владимир Крикунов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем