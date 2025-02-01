Крикунов о Демидове: «Ротенберг собирает в СКА молодых талантливых ребят. Но Иван долго играть у нас не будет. Надо ехать в НХЛ, там он еще больше раскроется и засверкает»
Владимир Крикунов поделился мнением о форварде СКА Иване Демидове.
19-летний игрок набрал 40 (19+21) очков в 49 матчах сезона-2024/25. Демидов был выбран «Монреалем» под общим пятым номером на драфте НХЛ-2024. Срок соглашения игрока со СКА рассчитан до 31 мая 2025 года.
«Иван Демидов – очень интересный игрок. Роман Борисович Ротенберг собирает в СКА молодых талантливых ребят. Но каким бы талантливым ни был Демидов, он все равно уедет в НХЛ, долго играть у нас не будет.
Большому кораблю – большое плавание. Ему надо ехать в НХЛ, он там еще больше раскроется и засверкает», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
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