Тарасова о недопуске России на ЧМ по хоккею: «Бессовестные твари. Почему нас дисквалифицировали? За что? Политика и спорт – разные вещи»

Татьяна Тарасова высказалась о недопуске России на ЧМ по хоккею-2026.

Ранее стало известно, что Международная федерация хоккея (ИИХФ ) продлила отстранение России от соревнований, действующее с 2022 года. У Федерации хоккея России будет право оспорить решение ИИХФ после окончания ЧМ-2025.

«Они нас не допускают, потому что предполагают, что мы можем выиграть. Вот и все. Они вообще закон нарушают. Почему они нас дисквалифицировали? За что? Политика и спорт – разные вещи.

Не могу назвать их иначе, как бессовестные твари. Надежды у меня на участие наших хоккеистов в Олимпиаде почти нет. Почти.

Что бы сказал им мой отец? Сказал бы так, что они бы это на всю жизнь запомнили. Но сказать мало, надо делать», – заявила заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

Сборную России опять не пустили на чемпионат мира. Но на Олимпиаду-2026 еще есть надежда