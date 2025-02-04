Тарасова о недопуске России на ЧМ по хоккею: «Бессовестные твари. Почему нас дисквалифицировали? За что? Политика и спорт – разные вещи»
Ранее стало известно, что Международная федерация хоккея (ИИХФ) продлила отстранение России от соревнований, действующее с 2022 года. У Федерации хоккея России будет право оспорить решение ИИХФ после окончания ЧМ-2025.
«Они нас не допускают, потому что предполагают, что мы можем выиграть. Вот и все. Они вообще закон нарушают. Почему они нас дисквалифицировали? За что? Политика и спорт – разные вещи.
Не могу назвать их иначе, как бессовестные твари. Надежды у меня на участие наших хоккеистов в Олимпиаде почти нет. Почти.
Что бы сказал им мой отец? Сказал бы так, что они бы это на всю жизнь запомнили. Но сказать мало, надо делать», – заявила заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.
Сборную России опять не пустили на чемпионат мира. Но на Олимпиаду-2026 еще есть надежда
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий