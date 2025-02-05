Кэйн побил рекорд НХЛ по реализованным буллитам – 53. Он обошел Тэйвса, Оши – 3-й, Кросби – 6-й

Патрик Кэйн побил рекорд НХЛ по голам с буллитов.

В матче регулярного чемпионата «Детройт » по буллитам обыграл «Сиэтл» со счетом 5:4. Решающий бросок в серии реализовал Кэйн .

Это 53-й реализованный буллит в НХЛ у нападающего в карьере. По этому показателю он вышел на единоличное первое место, опередив бывшего одноклубника по «Чикаго» Джонатана Тэйвса (52 буллита).

В топ-6 также входят Франс Нильсен и Ти Джей Оши («Вашингтон») – по 49 буллитов, Джо Павелски – 47 и Сидни Кросби («Питтсбург») – 46.

Макдэвид сравнялся с Овечкиным и Кэйном, став 3-м по очкам в овертаймах за карьеру – 41. Лидирует Кросби, Малкин – 2-й