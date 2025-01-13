Патрик Кэйн набрал 13 (5+8) очков в последних 7 матчах. Он догнал Хенрика Седина по числу передач за карьеру (830) и делит с ним 27-е место в истории НХЛ
Патрик Кэйн набрал 13 (5+8) очков в последних 7 матчах.
Форвард «Детройта» набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтлом» (6:2) и был признан третьей звездой.
На счету 36-летнего американца стало 27 (10+17) очков в 37 играх. При этом в 7 последних играх – победных для команды – Кэйн набрал 13 (5+8) баллов.
За карьеру в лиге у Патрика стало 1311 (481+830) очков в 1267 играх. По числу результативных передач он догнал Хенрика Седина (830 в 1330) и делит с ним 27-е место в истории лиги. На 26-м месте идет Бобби Кларк (852 в 1144).
Среди действующих игроков больше передач только у Сидни Кросби из «Питтсбурга» (1040 в 1317). Кэйна преследуют Евгений Малкин («Питтсбург», 822 в 1186) и Анже Копитар («Лос-Анджелес», 820 в 1413).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Quant Hockey
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