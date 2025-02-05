СКА поместил Плешкова в список травмированных после 3:8 от «Ак Барса». Вратарь отразил 2 из 5 бросков в 1-м периоде

Артемий Плешков внесен в список травмированных СКА.

Об этом сообщает «Матч ТВ».

22-летний вратарь отразил 2 из 5 бросков в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (3:8). Голкипер был заменен в первом периоде на Павла Мойсевича.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг сообщил : «Плешков почувствовал острую боль. Наверное, надо было сразу смениться, но он думал, что сможет играть».

На разгром СКА якобы повлияла травма вратаря. Но Ротенберг путается в объяснениях