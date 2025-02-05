СКА поместил Плешкова в список травмированных после 3:8 от «Ак Барса». Вратарь отразил 2 из 5 бросков в 1-м периоде
Артемий Плешков внесен в список травмированных СКА.
Об этом сообщает «Матч ТВ».
22-летний вратарь отразил 2 из 5 бросков в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (3:8). Голкипер был заменен в первом периоде на Павла Мойсевича.
Главный тренер СКА Роман Ротенберг сообщил: «Плешков почувствовал острую боль. Наверное, надо было сразу смениться, но он думал, что сможет играть».
На разгром СКА якобы повлияла травма вратаря. Но Ротенберг путается в объяснениях
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
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