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  • Заварухин о 2:1 с «Куньлунем»: «Спасибо парням, что перетерпели начало матча, заставили себя работать. Хороший прессинг со стороны соперника, тяжело нам приходилось»
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Заварухин о 2:1 с «Куньлунем»: «Спасибо парням, что перетерпели начало матча, заставили себя работать. Хороший прессинг со стороны соперника, тяжело нам приходилось»

Николай Заварухин высказался после матча против «Куньлуня» (2:1 ОТ).

«Очень рады победе, хотел сказать спасибо парням за то, что перетерпели начало матча, первые пять минут, заставили себя работать. Хороший прессинг со стороны соперника, тяжело нам приходилось.

Во втором периоде имели хорошие моменты, где-то лишние передачи были, не было плотного завершающего броска. В третьем периоде много эмоций, были удаления, здорово, что ребята сделали правильные выводы, заработали хорошее удаление и победили.

Предупреждали, что «Куньлунь Ред Стар» любит бороться на пятаке, важно не проиграть свой пятак, мы это сделали», – сказал главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.

«Автомобилист» выиграл 11-й матч подряд

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
logoАвтомобилист
logoКХЛ
logoНиколай Заварухин
logoКуньлунь Ред Стар
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