«Автомобилист» выиграл 11-й матч подряд в КХЛ.

Команда тренера Николая Заварухина победила «Куньлунь » (2:1 ОТ) в игре Фонбет чемпионата КХЛ .

На данный момент «Автомобилист » занимает 3-е место в таблице Востока, набрав 70 очков в 51 игре.

В следующем матче, 6 февраля, команда встретится с «Ак Барсом».