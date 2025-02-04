«Автомобилист» выиграл 11-й матч подряд
«Автомобилист» выиграл 11-й матч подряд в КХЛ.
Команда тренера Николая Заварухина победила «Куньлунь» (2:1 ОТ) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
На данный момент «Автомобилист» занимает 3-е место в таблице Востока, набрав 70 очков в 51 игре.
В следующем матче, 6 февраля, команда встретится с «Ак Барсом».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
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