Глава Шведской ассоциации хоккея о недопуске России: «Поддерживаем решение ИИХФ. Приятно, что мы уже знаем условия проведения ЧМ в следующем сезоне»

В Шведской хоккейной ассоциации высказались о недопуске России на ЧМ-2026.

Ранее стало известно, что Международная федерация хоккея (ИИХФ ) продлила отстранение России от соревнований, действующее с 2022 года.

«Мы, представители шведского хоккея, поддерживаем это решение.

Приятно, что мы уже знаем условия проведения чемпионата мира в следующем сезоне», – приводит слова председателя Шведской хоккейной ассоциации Андерса Ларссона официальный сайт организации.