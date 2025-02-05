Глава Шведской ассоциации хоккея о недопуске России: «Поддерживаем решение ИИХФ. Приятно, что мы уже знаем условия проведения ЧМ в следующем сезоне»
В Шведской хоккейной ассоциации высказались о недопуске России на ЧМ-2026.
Ранее стало известно, что Международная федерация хоккея (ИИХФ) продлила отстранение России от соревнований, действующее с 2022 года.
«Мы, представители шведского хоккея, поддерживаем это решение.
Приятно, что мы уже знаем условия проведения чемпионата мира в следующем сезоне», – приводит слова председателя Шведской хоккейной ассоциации Андерса Ларссона официальный сайт организации.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
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