«Ак Барс» выложил видео о матче со СКА: «Добро пожаловать на кровавую арену смерти»
«Ак Барс» опубликовал ролик после победы в матче против СКА.
Клуб из Казани обыграл команду тренера Романа Ротенберга со счетом 8:3.
После игры «Ак Барс» выложил видео, на котором ребенок говорит о «кровавой арене смерти».
«Коротко о матче», – подписал ролик клуб из Казани.
«Добро пожаловать на кровавую арену смерти. Давно мы не устраивали эпичных сражений», – говорится в видео.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Ак Барса»
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