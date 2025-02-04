«Ак Барс» выложил видео о матче со СКА: «Добро пожаловать на кровавую арену смерти»

«Ак Барс» опубликовал ролик после победы в матче против СКА.

Клуб из Казани обыграл команду тренера Романа Ротенберга со счетом 8:3.

После игры «Ак Барс » выложил видео, на котором ребенок говорит о «кровавой арене смерти».

«Коротко о матче», – подписал ролик клуб из Казани.

«Добро пожаловать на кровавую арену смерти. Давно мы не устраивали эпичных сражений», – говорится в видео.