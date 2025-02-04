Гуськов о запуске линейки пива под брендом КХЛ: «Хорошая идея. Мы это обсудим. Надо попробовать, проанализировать»
Александр Гуськов высказался о возможном появлении пива под брендом КХЛ.
В сезоне-2024/25 пивоваренная компания «Балтика» стала партнером и официальным пивом Фонбет Чемпионата КХЛ, Кубка Гагарина и Матча звезд КХЛ.
– Рассматривает ли лига запуск линейки крафтового пива КХЛ IPA, APA, Stout?
– Хорошая идея. Думаю, мы с коллегами из отдела маркетинга это обсудим.
Посмотрим, как это может повлиять на развитие лиги в целом. Надо попробовать, проанализировать, – сказал вице‑президент КХЛ по развитию молодежного хоккея Александр Гуськов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Legalbet
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