Гуськов о запуске линейки пива под брендом КХЛ: «Хорошая идея. Мы это обсудим. Надо попробовать, проанализировать»

Александр Гуськов высказался о возможном появлении пива под брендом КХЛ.

В сезоне-2024/25 пивоваренная компания «Балтика» стала партнером и официальным пивом Фонбет Чемпионата КХЛ, Кубка Гагарина и Матча звезд КХЛ.

– Рассматривает ли лига запуск линейки крафтового пива КХЛ IPA, APA, Stout?

– Хорошая идея. Думаю, мы с коллегами из отдела маркетинга это обсудим.

Посмотрим, как это может повлиять на развитие лиги в целом. Надо попробовать, проанализировать, – сказал вице‑президент КХЛ по развитию молодежного хоккея Александр Гуськов .