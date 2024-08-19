«Балтика» – официальное пиво КХЛ в сезоне-2024/25. Пивоваренная компания стала партнером лиги

«Балтика» стала официальным пивом КХЛ в сезоне-2024/25.

Пивоваренная компания заключила соглашение о партнерстве с лигой. В соответствии с договором, в сезоне-2024/25 «Балтика» станет партнером и официальным пивом Фонбет Чемпионата КХЛ, Кубка Гагарина и Матча звезд КХЛ.

Также компания проведет совместные с лигой предматчевые активности для болельщиков на ледовых аренах.

«С 2012 по 2016 год «Балтика» совместно с КХЛ реализовали важные акции для поклонников хоккея по всей стране – это масштабные туры Кубка Гагарина, эксклюзивная серия напитка к Матчу звезд-2014 и многое другое.

Уверены, что сотрудничество получится плодотворным, успешным и поможет приобщить к хоккею новых болельщиков из разных уголков России», – отметил вице-президент КХЛ Сергей Доброхвалов.

Представители компании «Балтика» и КХЛ согласились с тем, что нужно решить вопрос с продажей пива на спортивных аренах. По их мнению, это окажет поддержку российскому хоккею, а для пивоваров станет дополнительной возможностью формирования культуры потребления напитка совершеннолетними.