«Балтика» – официальное пиво КХЛ в сезоне-2024/25. Пивоваренная компания стала партнером лиги

Теги бизнес КХЛ Кубок Гагарина Матч звезд КХЛ Сергей Доброхвалов Здоровье алкоголь и спорт маркетинг Хоккей

«Балтика» стала официальным пивом КХЛ в сезоне-2024/25.

Пивоваренная компания заключила соглашение о партнерстве с лигой. В соответствии с договором, в сезоне-2024/25 «Балтика» станет партнером и официальным пивом Фонбет Чемпионата КХЛ, Кубка Гагарина и Матча звезд КХЛ.

Также компания проведет совместные с лигой предматчевые активности для болельщиков на ледовых аренах.

«С 2012 по 2016 год «Балтика» совместно с КХЛ реализовали важные акции для поклонников хоккея по всей стране – это масштабные туры Кубка Гагарина, эксклюзивная серия напитка к Матчу звезд-2014 и многое другое.

Уверены, что сотрудничество получится плодотворным, успешным и поможет приобщить к хоккею новых болельщиков из разных уголков России», – отметил вице-президент КХЛ Сергей Доброхвалов.

Представители компании «Балтика» и КХЛ согласились с тем, что нужно решить вопрос с продажей пива на спортивных аренах. По их мнению, это окажет поддержку российскому хоккею, а для пивоваров станет дополнительной возможностью формирования культуры потребления напитка совершеннолетними.

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14 комментариев
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КХЛ могла бы сэкономить и разливать мочу на стадионах, никто бы не заметил разницы
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Жердев захочет вернуться 100%
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Формирование культуры потребления пива - самим то не смешно ? :)))
С пластиковой баклажкой около подъезда или на пустыре :)))
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Балтика это не пиво, пойло для...
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будут монополистами , почему несколько производителей не пустить торговать пивом , особенно в регионах, реально Балтика дешёвое пойло на хмелепродуктах..
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хороший спонсор и конкурсы веселые
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Теперь пиву на аренах быть!
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ну пора на аренах реализовывать
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мне кажется и без балтики у нас культура потребления особенная. выпил - в другом городе проснулся. выпил - контракт подписал. выпил - и все .... не знаю что они хотят развивать. ведь как известно алкоголь и спорт слова синонимы, но им наверное виднее
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Формирование культуры потребления пива - самим то не смешно ? :))) С пластиковой баклажкой около подъезда или на пустыре :)))
В других же странах есть культура "потребления пива". Та же Бельгия, Германия, Чехия и т.д. А то что некоторые персонажи напиваются до отключки в подъездах это проблема не пивоваренных компаний, а государства, которое не может предоставить людям нормальную занятость.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Формирование культуры потребления пива - самим то не смешно ? :))) С пластиковой баклажкой около подъезда или на пустыре :)))
наши пресловутые гопники с баклашками просто интеллигенты по сравнению с чаверами
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Ответ Сергей!
Балтика это не пиво, пойло для...
А где сейчас пиво?
В бар то приходишь и не знаешь Гиннес нормальный или контрафактный по 800р за кружку…
Бармен в одном из баров рассказывал что этот Гиннес в фурах через Казахстан ввозят, только вот непонятно откуда он вообще
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