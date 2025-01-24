Бобби Кларк о Васильеве: «После Суперсерии-1972 он налил мне стакан водки до краев. Я сделал глоток, но он покачал головой. Пришлось выпить все. После этого мы стали друзьями»

Бобби Кларк рассказал, как подружился с хоккеистами сборной СССР.

– В 1976 году вы сдружились с Владиславом Третьяком, о чем он не раз рассказывал журналистам. А вы сами в интервью советскому журналу «Спортивные игры» в 1990 году упомянули о дружбе еще с двумя участниками Суперсерии-72 – Валерием Васильевым и Вячеславом Анисиным. Как она сложилась?

– Анисин был скаутом у нас в «Филадельфии» в течение многих лет. Так что у меня была возможность узнать его поближе.

А Васильев был большим и жестким защитником. На его лице все время сияла широкая улыбка, у него были большие красные щеки. После окончания Суперсерии 1972 года Советы были у себя в раздевалке, мы – у себя, и он позвал меня, принес стакан примерно такой высоты (Кларк показал высоту стандартного советского граненого стакана – прим. Спортс”) и налил обоим водки до краев.

Я сделал небольшой глоток, но он покачал головой. Пришлось выпить весь стакан. После этого мы стали друзьями, – сказал бывший игрок сборной Канады Бобби Кларк.