«Нефтехимик» может уволить Леонтьева. Тренеру дали 2 игры на исправление ситуации (Алексей Потапов)

«Нефтехимик» может уволить Олега Леонтьева.

По информации инсайдера Алексея Потапова, 54-летнему специалисту дали две игры на исправление ситуации.

Нижнекамский клуб идет на девятом месте в Восточной конференции, отставая на 9 очков от зоны плей-офф. «Нефтехимик » проиграл 14 из 16 последних матчей в Фонбет чемпионате КХЛ.

Следующие игры команда проведет на выезде против «Лады » (4 февраля) и «Салавата Юлаева » (6 февраля).