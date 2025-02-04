«Нефтехимик» может уволить Леонтьева. Тренеру дали 2 игры на исправление ситуации (Алексей Потапов)
«Нефтехимик» может уволить Олега Леонтьева.
По информации инсайдера Алексея Потапова, 54-летнему специалисту дали две игры на исправление ситуации.
Нижнекамский клуб идет на девятом месте в Восточной конференции, отставая на 9 очков от зоны плей-офф. «Нефтехимик» проиграл 14 из 16 последних матчей в Фонбет чемпионате КХЛ.
Следующие игры команда проведет на выезде против «Лады» (4 февраля) и «Салавата Юлаева» (6 февраля).
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Алексея Потапова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем