«Татары – прекрасный народ, дружелюбный. Хорошие годы провел в Казани, как в плане хоккея, так и обычной жизни». Хенкель об игре за «Ак Барс»
– Когда играли в Нижнекамске, были особые эмоции? Все-таки много времени провели в Татарстане, в соседней Казани.
– Одна республика, один народ, который стал мне за эти годы близким. Я об этом не забыл, воспоминаний много, хорошие годы провел в Казани, в Татарстане, как в плане хоккея, так и в плане обычной жизни. Татары – прекрасный, дружелюбный народ. С Нижнекамском часто играли, когда я был в «Ак Барсе», поэтому воспоминаний много.
– Матчи против «Ак Барса» в этом сезоне были для вас по-особенному принципиальными?
– Не скажу, что прямо принципиальными, я бы назвал их, скорее, особенно важными. Конечно же, хочется обыгрывать бывшую команду. С ребятами встретились после матча, пообщались. Приятно было их увидеть, поддерживаю связь со многими. Приятно было и играть, и пообщаться.
– С какими эмоциями выходили на лед «Татнефть Арены»?
– С позитивными. У меня хорошие воспоминания об «Ак Барсе», было много хорошего. Поэтому выходил играть с отличным настроением, – сказал защитник минского «Динамо».
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