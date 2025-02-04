Губерниев о Бобровском в Белом доме: «У суперзвезд нет национальности. Не понимаю нашу «трампозависимость», разве мы вернулись к однополярному миру?»

Дмитрий Губерниев прокомментировал общение Дональда Трампа с Сергеем Бобровским.

Ранее президент США принял в Белом доме хоккеистов, тренеров и персонал «Флориды », которые стали обладателями Кубка Стэнли в сезоне-2023/24. Трамп заявил , что Бобровский в будущем должен стать членом Зала хоккейной славы в Торонто.

«Трамп – болельщик, а каждый нормальный болельщик, который восторгается выдающимися мастерами, понимает, что у суперзвезд нет национальности.

Если честно, не очень понимаю нашу нынешнюю «трампозависимость». Разве мы вернулись к однополярному миру? Но если говорить серьезно, так или иначе с его приходом тектонические сдвиги будут.

В какую сторону, уже надо спрашивать у официальных представителей Белого дома, которым я, слава богу, не являюсь и не буду являться никогда», – сказал комментатор Дмитрий Губерниев .

Трамп о подарках от «Флориды» во время церемонии в Белом доме: «А Кубок Стэнли я тоже получу?»