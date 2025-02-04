«Оттава» победила 5 раз подряд и идет 6-й на Востоке. Прошлый сезон канадцы закончили на 14-м месте в конференции

«Оттава» выиграла пятый матч подряд в НХЛ.

В игре регулярного чемпионата НХЛ «Сенаторс» победили «Нэшвилл » со счетом 5:2.

Команда Трэвиса Грина занимает шестое место в Восточной конференции, набрав 62 очка в 53 матчах. Две следующих игры они проведут с «Тампой».

Отметим, что прошлый сезон «Оттава » завершила на 14-й позиции Востока с 78 очками после 82 игр.