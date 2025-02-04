Штюцле набрал 300 очков в НХЛ за 338 матчей – быстрее всех немецких игроков в истории. Он опередил Драйзайтля на 7 игр

Тим Штюцле набрал 300 очков в НХЛ за 338 матчей – быстрее всех немецких игроков.

Нападающий «Оттавы» сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (5:2).

На счету 23-летнего игрока стало 53 (17+36) очка в 53 играх в текущем сезоне. За карьеру в рамках регулярок – 300 (108+192) очков в 338 играх.

Штюцле достиг отметки 300 очков быстрее всех немецких игроков в истории лиги, обогнав форварда «Эдмонтона» Леона Драйзайтля (300 баллов в 345 играх) на 7 матчей.

В истории «Сенаторс» быстрее Тима 300 очков в лиге (то есть, считаются только игроки, начинавшие карьеру в клубе) набрали только Джейсон Спецца (277 игр) и Алексей Яшин (332).