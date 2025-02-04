36-летний Перрон забил 1-й гол за «Оттаву» – в 15-м матче в сезоне. Форвард пропустил 3 месяца из-за травмы и болезни дочери по ходу регулярки

36-летний Давид Перрон забил 1-й гол за «Оттаву» – в 15-м матче в сезоне.

Канадец реализовал большинство в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом » (5:2).

Также сегодня форвард отметился результативной передачей. В 15 матчах в текущем сезоне на его счету 3 (1+2) очка.

Летом прошлого года Перрон перешел в «Оттаву», подписав контракт на 2 года с кэпхитом 4 миллиона долларов.

По ходу текущего сезона игрок пропустил 3 месяца – сначала один месяц по личным причинам (в связи с болезнью новорожденной дочери – у нее обнаружили опухоль в легком, из-за чего потребовалась операция), а затем еще 2 в связи с травмой верхней части тела.

Отметим, что всего обладатель Кубка Стэнли в составе «Сент-Луиса» провел в регулярках 1146 матчей и набрал 771 (311+460) очко.