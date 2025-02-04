«Сочи» ведет переговоры с Биттеном о продлении контракта. Канадец набрал 8+1 в 15 матчах за клуб после перехода из «Спартака»

«Сочи» хочет продлить контракт с канадским форвардом Уиллом Биттеном.

Об этом рассказал заместитель гендиректора клуба по хоккейным операциям Алексей Бадюков .

Сочинцы забрали 26-летнего игрока с драфта отказов «Спартака» в декабре прошлого года. В 15 матчах за команду он набрал 9 (8+1) очков.

«Права на Биттена остаются у нас, потому что он парень молодой. Сейчас идут переговоры о продлении его контракта. Я не думаю, что у нас будут какие-то острые проблемы. Во многих моментах он нас устраивает, все зависит от того, с кем он будет играть. Будем смотреть дальше по ходу игр, еще два месяца чемпионата.

У него есть положительные качества. С лета мы разговаривали с его агентом, он чисто канадский игрок по навыкам, таймингу, принятию решений, настоящий боец. Если правильно его использовать с правильными партнерами, он не испортит картину. Ниже своего уровня с хорошей школой он не падает.

В «Спартаке » на него рассчитывали как на центрального нападающего, и именно в таком качестве он заходил в нашу лигу. В НХЛ его также поначалу пробовали центральным, потом он перешел на фланг в более низшие звенья.

Сейчас тренеры тоже пробуют его иногда на вбрасывания. Он может занять и позицию центрального, но у нас центральных нападающих очень много. Вообще центральные всегда сыграют с краю, а вот крайние не всегда могут сыграть в центре, и такой универсальный игрок всегда полезен», – сказал Бадюков.