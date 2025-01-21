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Биттен о жизни в России: «Сейчас я в Сочи, этот город все называют русским Майами. Еда здесь вкусная, рестораны и кафе потрясающие»

Форвард «Сочи» Уилл Биттен поделился впечатлениями от жизни в России.

26-летний канадец забросил 8 шайб в 10 играх за сочинцев в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Сезон он начал в «Спартаке» (21 игра и 5 очков, 1+4), который покинул после помещения в список отказов. 

– Как ваши впечатления от России?

– У меня много знакомых и друзей, кто играл здесь. Они постоянно мне говорили: «Битси, тебе надо приехать сюда самому, попробовать. У тебя здесь получится, тебе здесь понравится».

Так что эта мысль приехать в Россию была в голове, и когда «Спартак» предложил контракт, я подумал: «Вау, здорово будет приехать в Москву, слышал про этот город много хорошего», да и друзья говорили, что это лучший город в мире!

Сейчас я в Сочи, и этот город все называют русским Майами. Здесь тоже здорово, с одной стороны у тебя пальмы, с другой – заснеженные горы.

Еда тут в России вкусная, рестораны и кафе потрясающие. У вас тут целая культура еды: обязательно надо начать обед с супа, чтобы рядом лежал нарезанный хлеб, потом можно съесть салат или второе. Здорово, что у меня есть возможность пожить в новой стране и прочувствовать ее культуру самому, – сказал Биттен

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Sport24.ru
logoКХЛ
logoСпартак
logoСочи
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