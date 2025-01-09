Биттен забил 6 голов в 6 матчах за «Сочи». В «Спартаке» форвард набрал 5 очков в 21 игре
Уилл Биттен забил шесть голов в шести матчах за «Сочи».
Канадский нападающий команды сделал дубль в игре Фонбет чемпионата КХЛ против «Амура» (5:2).
В шести матчах в составе южан хоккеист забил шесть голов. Результативных передач в его активе еще нет.
Уилл Биттен перешел в «Сочи» по ходу этого сезона из «Спартака», который поместил его в список отказов.
За красно-белых форвард провел 21 матч и набрал 5 (1+4) баллов.
Опубликовал: Никита Надёжин
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