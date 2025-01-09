Биттен забил 6 голов в 6 матчах за «Сочи». В «Спартаке» форвард набрал 5 очков в 21 игре

Уилл Биттен забил шесть голов в шести матчах за «Сочи».

Канадский нападающий команды сделал дубль в игре Фонбет чемпионата КХЛ против «Амура» (5:2).

В шести матчах в составе южан хоккеист забил шесть голов. Результативных передач в его активе еще нет.

Уилл Биттен перешел в «Сочи » по ходу этого сезона из «Спартака », который поместил его в список отказов.

За красно-белых форвард провел 21 матч и набрал 5 (1+4) баллов.