Уилл Биттен: «Не знаю, зачем «Спартак» меня брал – мне не дали возможности проявить себя. Мне нравилось в клубе, просто это не сработало»

Форвард «Сочи» Уилл Биттен поделился мнением о неудачной игре за «Спартак».

26-летний канадец проводит первый сезон в Фонбет чемпионате КХЛ. В составе красно-белых он сыграл 21 матч, набрал 5 (1+4) очков и через драфт отказов попал в «Сочи ». Там Биттен забросил 8 шайб за 10 игр.

– Забиваете почти в каждом матче. На вас так подействовал свежий морской воздух?

– Вроде того. Буду честен. Не знаю, зачем «Спартак » брал меня. Все дело в возможностях. В «Спартаке» мне так и не дали этой возможности проявить себя, показать, на какую игру я способен.

Здесь, в «Сочи», главный тренер ввел меня в состав, дал возможность проявить себя, показать, кто такой Уильям Биттен. Я просто показываю, на что способен. Как видите, получается неплохо. Отскоки прилетают ко мне, шайба идет в ворота. Надеюсь, так и будет.

– Как говорят, хоккейный бог все видит.

– Да, точно. Хоккейный бог ведет меня сейчас. А если серьезно, мне нравилось в «Спартаке»: тренеры участливые, всегда готовы помочь, к ним всегда можно обратиться, партнеры по команде были ко мне очень добры, со многими мы до сих пор общаемся. Просто это не сработало, мне не давали достаточного времени на льду или, скажем, не ставили на выгодные для меня позиции.

А в «Сочи» у меня другая роль, и игра пошла. Прекрасные ощущения, когда получается так здорово играть и помогать команде одерживать победы, – сказал форвард «Сочи» Уилл Биттен .

Биттен о жизни в России: «Сейчас я в Сочи, этот город все называют русским Майами. Еда здесь вкусная, рестораны и кафе потрясающие»