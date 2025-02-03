Михайлов о возвращении России в нейтральном статусе: «Если в ИИХФ дальновидные люди, то они допустят нас на Олимпиаду. Мы должны ехать, другого пути нет»
Борис Михайлов прокомментировал возможный допуск России к Олимпиаде-2026.
Заседание совета Международной федерации хоккея, на котором будет обсуждаться вопрос участия сборной России по хоккею в олимпийском турнире, пройдет 3-4 февраля.
– Я рад, что этот вопрос рассматривается. Если там [в ИИХФ] дальновидные люди, то они допустят нашу команду на Олимпийские игры. Для нашего спорта это очень важно.
– Как считаете, стоит ли ехать на Игры в нейтральном статусе?
– Это уже должно министерство спорта решать. Но если нас допустят, мы должны ехать, другого пути нет, – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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