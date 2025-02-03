Фетисов о допуске на ОИ-2026: «В свое время боялись букв «СССР» на груди, не можем позволить себе какие-то серые маечки. Сборная не должна ехать без флага, гимна и герба на груди»
Ранее стало известно, что совет ИИХФ рассмотрит вопрос участия сборной России по хоккею в олимпийском турнире 2-4 февраля.
«Сборная России по хоккею – продолжатель победных традиций великих поколений хоккеистов. В свое время боялись четырех букв «СССР» на груди – а потом еще герб России был.
Я считаю, что хоккейная сборная точно не должна ехать без флага, без гимна и без герба на груди. Подачки я не воспринимаю. Они с нами играют как кошка с мышкой.
Мы должны им дать понять: друзья, спасибо за подачки, посулы, но мы в ситуации, когда идет конфликт, не можем себе позволить какие-то серые маечки.
Смогут ли они принять решение [допустить сборную России в полноценном статусе]? Сомневаюсь. Если смогут, то я буду стоя аплодировать этому решению», – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Вячеслав Фетисов: «Благодарен Путину за то, что он увидел во мне руководителя и изменил мою судьбу. Уже 23 года в политике, мне многое удалось сделать»
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