Плющев о допуске на ОИ-2026: «Мышление ИИХФ немножечко сдвигается. «Карлики» не дадут нам поучаствовать в Олимпиаде, если решать будут в расширенном составе»
Заседание совета ИИХФ, на котором будет обсуждаться этот вопрос, пройдет 3-4 февраля.
– В ближайшие два дня Международная федерация хоккея рассмотрит вопрос о допуске сборной России на Олимпиаду. Как считаете, есть ли шансы на положительный исход?
– Шанс есть всегда. Раз на рассмотрение вопроса пригласили российских представителей, это уже о чем‑то говорит. Значит, их мышление куда‑то немножечко сдвигается.
Сложно сказать, как будет приниматься решение: единолично или коллегиально. Будет исполком или конференция. Если решение будет приниматься в расширенном составе, то «карлики» не дадут нам принять участие в Олимпиаде.
Если исполком будет в ограниченном количестве, например, то возможны разные варианты, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
Фетисов о допуске на ОИ-2026: «В свое время боялись букв «СССР» на груди, не можем позволить себе какие-то серые маечки. Сборная не должна ехать без флага, гимна и герба на груди»
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