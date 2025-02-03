Ливо забросил 40-ю шайбу за «Салават» в сезоне КХЛ. До рекорда Мозякина – 8 голов
Джош Ливо забросил 40-ю шайбу в сезоне КХЛ.
Это произошло в матче регулярного чемпионата между «Салаватом Юлаевым» и «Металлургом» (2:1, второй период). 31-летний канадец сравнял счет на 15-й минуте при игре в большинстве.
По числу голов в текущем сезоне Ливо лидирует в лиге. До рекорда Сергея Мозякина по количеству шайб за один чемпионат (48 за «Металлург» в сезоне-2016/17), форварду осталось отличиться 8 раз.
С учетом данной игры, уфимскому клубу осталось провести 18 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал КХЛ
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