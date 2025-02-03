Ливо забросил 40-ю шайбу за «Салават» в сезоне КХЛ. До рекорда Мозякина – 8 голов

Джош Ливо забросил 40-ю шайбу в сезоне КХЛ.

Это произошло в матче регулярного чемпионата между «Салаватом Юлаевым » и «Металлургом » (2:1, второй период). 31-летний канадец сравнял счет на 15-й минуте при игре в большинстве.

По числу голов в текущем сезоне Ливо лидирует в лиге. До рекорда Сергея Мозякина по количеству шайб за один чемпионат (48 за «Металлург» в сезоне-2016/17), форварду осталось отличиться 8 раз.

С учетом данной игры, уфимскому клубу осталось провести 18 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ.