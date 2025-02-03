Панин о работе тренером: «Это наука – как шахматы, которыми надо управлять. Нужно учиться, постоянно искать что‑то новое. Сначала необходимо понять, мое ли это»

Григорий Панин высказался о роли помощника тренера на матче с «Металлургом».

39-летний защитник «Салавата Юлаева » находится в списке травмированных из-за перелома ребра. В ближайшей игре он будет помогать Виктору Козлову на тренерской скамейке.

– Вы хотите стать тренером после игровой карьеры? Ведете уже сейчас конспекты?

– Это для меня достаточно непростой вопрос. Тут надо смотреть в комплексе. Должно быть и желание, и навыки, и свободное время.

Я занимаюсь хоккеем больше 20 лет, уделяю этому огромное количество времени. А тренерская работа – это даже не физическая, а эмоциональная нагрузка. Плюс нужно много схем продумывать, и это будет еще больше времени занимать.

Для начала это нужно попробовать. Понять, мое ли это. А в мире спорта я в любом случае останусь при том количестве навыков, которые у меня есть как у игрока. Но когда ты становишься тренером, это уже как наука.

Это как шахматы, которыми надо двигать и управлять. А этому надо учиться, не просто стоять на месте закоренело, используя свой опыт прошлых лет. Постоянно надо искать что‑то новое, черпая у профессионалов этого дела.

Так что я хотел бы сначала попробовать себя на тренерском мостике, поняв, мое ли это, – сказал капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин .

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