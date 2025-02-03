Майоров о календаре КХЛ: «Будут коррективы, когда нас вернут на международные соревнования. Если оставить как есть, будет жуткий удар по сборным – окажемся в одной ситуации с НХЛ»

Борис Майоров высказался о недостатках календаря КХЛ.

В сезоне-2024/25 плей-офф завершится не позднее 30 мая. В середине мая обычно проходит чемпионат мира по хоккею.

– В КХЛ изменили сроки сезона после недопуска сборной России на чемпионат мира. Стоит ли ожидать, что после возвращения на международные соревнования количество игр в сезоне сократится или оно может остаться таким же, как сейчас?

– Сложный вопрос. Когда нас вернут на международные соревнования, то я не знаю, как это будет решаться. Если оставить все как есть, то это будет жуткий удар по нашим сборным.

Мы тогда окажемся в одной ситуации с НХЛ. Но надо помнить, что сборная Канады на чемпионатах мира состоит из игроков НХЛ, чьи клубы уже закончили сезон. А НХЛ собирает лучших по всему миру. А нам что, предложат собирать команду из тех игроков, кто уже вылетел?

Я знаю, что в федерации есть обеспокоенность по этому вопросу. Думаю, что будут вносить коррективы в календарь. Если нас вернут, то куда денут перерывы на этапы Евротура? – сказал председатель тренерского совета ФХР Борис Майоров .

Майоров об иностранных тренерах в КХЛ: «Не приемлю принцип «заграница нам поможет». У нас специалисты лучше, чем на Западе – это они всему у нас учились»