Козлов о 4:2 с «Авангардом»: «Салават» показал характер, выстоял 5 на 6. Молодые игроки проявили себя: солидно, по-взрослому, хороший сдали экзамен»
Уфимский клуб одержал победу со счетом 4:2 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
– Провели хороший матч, отличное начало, хороший второй период. В третьем выдержали натиск, выстояли «пять на шесть».
Ребята проявили характер, играли не в полном составе, выбыли ключевые игроки, но мне понравилось, что молодые проявили себя. Солидно, по-взрослому, хороший сдали экзамен.
– Напомнила ли вам эта игра прошлый матч в Омске?
– В прошлом матче мы провалили второй период, за счет чего отдали инициативу. Сегодня ребята молодцы, контролировали игру и шайбу. В третьем периоде быстрый пропущенный гол сказался, конечно.
– Сегодня вышли в 11 нападающих. Не стали никого вызывать?
– Экстренно никого не вызывали, Деннис Ян заболел перед матчем.
– Нет ощущения, что иностранцы были менее заметны сегодня из-за отсутствия Джоша Ливо?
– Нет, они провели качественный матч. Они получали больше объема, потому что устраивал ротацию. Хорошо сыграли, как и вся команда.
– Из-за отсутствия Ливо рассматриваете в качестве его замены Ремпала? Шелдон много времени провел на льду.
– Нет, просто Шелдон мобильный нападающий, я давал ему больше времени, потому что знал, что он выстоит, – сказал Козлов.
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