Владимир Плющев: «С судьями нужно работать – показывать на ошибки, наказывать за их повторение. СКА чуть не потерял Демидова, когда его атаковали сразу двое. Очевидное нарушение»

Владимир Плющев высказался о судействе в КХЛ.

«В нынешнем сезоне очень многие матчи обсуждают через призму судейства. Некоторые арбитры то ли предмет не так хорошо знают, то ли специально пропускают нарушения – не пойму.

Про игру форварда «Локомотива » Максима Шалунова я уже недавно говорил. Это не грязный игрок, но один раз его не наказали, последовал второй подобный прием.

Про атаку Никишина , когда защитник СКА потерял сознание, я тоже уже говорил – инцидент остался без внимания. А вот если бы Шалунова наказали в соответствии с правилами и регламентом, а не задним числом и финансами, то не получил бы травму спустя несколько дней игрок «Динамо».

В другом матче сломали лидера «Салавата Юлаева » Джошуа Ливо, лучшего бомбардира лиг.

[В матче со «Спартаком»] СКА чуть не потерял еще одного своего игрока – молодого форварда Ивана Демидова, когда его атаковали сразу двое соперников – один встречал, второй – бил. Это очевидное нарушение – неправильная атака. Демидов – еще совсем юный игрок, но посмотрите, как он играет! 19-летний парень набрал уже 40 очков в 49 встречах.

С судьями нужно работать – показывать им на их ошибки и наказывать за их повторение. Хоккей – жесткая игра, но хамства быть не должно», – заявил заслуженный тренер России, экс-главный арбитр Фонбет Чемпионата КХЛ Владимир Плющев