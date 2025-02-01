Владимир Плющев: «С судьями нужно работать – показывать на ошибки, наказывать за их повторение. СКА чуть не потерял Демидова, когда его атаковали сразу двое. Очевидное нарушение»
«В нынешнем сезоне очень многие матчи обсуждают через призму судейства. Некоторые арбитры то ли предмет не так хорошо знают, то ли специально пропускают нарушения – не пойму.
Про игру форварда «Локомотива» Максима Шалунова я уже недавно говорил. Это не грязный игрок, но один раз его не наказали, последовал второй подобный прием.
Про атаку Никишина, когда защитник СКА потерял сознание, я тоже уже говорил – инцидент остался без внимания. А вот если бы Шалунова наказали в соответствии с правилами и регламентом, а не задним числом и финансами, то не получил бы травму спустя несколько дней игрок «Динамо».
В другом матче сломали лидера «Салавата Юлаева» Джошуа Ливо, лучшего бомбардира лиг.
[В матче со «Спартаком»] СКА чуть не потерял еще одного своего игрока – молодого форварда Ивана Демидова, когда его атаковали сразу двое соперников – один встречал, второй – бил. Это очевидное нарушение – неправильная атака. Демидов – еще совсем юный игрок, но посмотрите, как он играет! 19-летний парень набрал уже 40 очков в 49 встречах.
С судьями нужно работать – показывать им на их ошибки и наказывать за их повторение. Хоккей – жесткая игра, но хамства быть не должно», – заявил заслуженный тренер России, экс-главный арбитр Фонбет Чемпионата КХЛ Владимир Плющев
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