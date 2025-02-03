Артем Манукян о 1-м матче в КХЛ с ноября 2021 года: «Рад вернуться. «Лада» дала шанс, надо им пользоваться. Желание сыграть с Алтыбармакяном было, но это больше для медиа

Артем Манукян высказался о своем первом матче в КХЛ с ноября 2021 года.

26-летний форвард сыграл за «Ладу» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (2:4). Для Манукяна это была первая игра в лиге с ноября 2021 года, когда он выступал за «Адмирал».

В текущем сезоне нападающий выступает за ЦСК ВВС из Самары – 42 игры в ВХЛ и 16 (11+5) очков.

– Рад вернуться. Предоставили шанс, надо им пользоваться. Жалко, что проиграли. Старался биться, показать свои лучшие качества. Хорошо играли, но нужно реализовывать моменты.

– Как узнали о вызове?

– Был на выезде в Питере с ЦСК ВВС, получилось достаточно неожиданно. Мне позвонил начальник команды и сказал, что мне нужно лететь в Тольятти. Я очень обрадовался.

– Была ли какая-то личная установка от Павла Зубова?

– Особо ничего такого не говорил. Мне рассказали, как надо играть. Я просто старался выполнять установку, играть правильно.

– Есть ли небольшое расстройство, что не сыграли в связке с Андреем Алтыбармакяном?

– Это решение тренерского штаба, наше дело выходить и играть. Расстройства как такового нет, все ребята в нашей команде хорошие. Главное – выигрывать. Желание, конечно, было, но это больше для медиа. Даст бог, еще сыграем вместе, — сказал Манукян.