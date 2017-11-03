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    Алтыбармакян и Манукян вошли состав молодежной сборной России на суперсерию

    Теги Салават Юлаев ЦСКА Лада СКА Амур Спартак Автомобилист Челмет Торпедо молодежная сборная России молодежная сборная Канады Западная хоккейная лига Александр Алексеев КХЛ СКА-Нева сборная юниорской лиги Квебека сборная юниорской лиги Онтарио сборная Западной хоккейной лиги Белые Медведи Локо Русские Витязи Толпар Динамо Гатино СКА-Серебряные Львы CHL Canada Russia Series Ирбис Адмирал Сочи Дмитрий Соколов Герман Рубцов Михаил Бердин Егор Зайцев 1998 Артем Мальцев Данил Веряев Владислав Кара Виталий Абрамов Максим Рассейкин Дмитрий Саморуков Павел Колтыгин Даниил Курашов Артем Минулин Владислав Сухачев Алексей Липанов Артем Манукян Дамир Рахимуллин Александр Калинин Георгий Иванов Михаил Мальцев Андрей Алтыбармакян Максим Цыплаков Дмитрий Алексеев Александр Шепелев Никита Макеев Анатолий Елизаров Алексей Мельничук Данила Моисеев Иван Романов

    Тренерский штаб молодежной сборной России объявил окончательный состав на матчи суперсерии со сборными канадских юниорских лиг, которая пройдет с 6 по 16 ноября в Канаде.

    Вратари: Алексей Мельничук («СКА-Нева»), Михаил Бердин («Сиу Фоллс», USHL), Владислав Сухачев («Челмет»);

    Защитники: Дмитрий Алексеев («Челмет»), Александр Калинин («Амур»), Александр Шепелев («Белые Медведи»), Артем Минулин («Свифт Каррент», WHL), Егор Зайцев («Динамо»), Даниил Курашов («Адмирал»), Николай Кныжов («СКА-Серебряные Львы»), Никита Макеев (ЦСКА), Александр Алексеев («Ред Дир», WHL), Артем Мальцев («Сочи»), Анатолий Елизаров («Салават Юлаев»), Дмитрий Саморуков («Гэльф Шторм», OHL);

    Нападающие: Дмитрий Соколов («Садбэри», OHL), Иван Романов, Георгий Иванов (все – «Локо»), Дамир Рахимуллин («Лада»), Артем Манукян («Авангард»), Виталий Абрамов («Гатино», QMJHL), Михаил Мальцев (СКА), Максим Цыплаков («Спартак»), Андрей Алтыбармакян («СКА-Нева»), Герман Рубцов («Шикутими», QMJHL), Данил Веряев («Торпедо»), Павел Колтыгин («Драммондвилл», QMJHL), Данила Моисеев («Русские Витязи»), Алексей Полодян («СКА-Серебряные Львы»), Владислав Кара («Ирбис»), Алексей Липанов («Бэрри Кольтс», OHL), Максим Рассейкин («Автомобилист»).

    Россияне сыграют по два матча с командами Западной хоккейной лиги (WHL), Хоккейной лиги Онтарио (OHL) и Главной юниорской хоккейной лиги Квебека (QMJHL).

    Расписание матчей Canada Russia Series

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