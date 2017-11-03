Алтыбармакян и Манукян вошли состав молодежной сборной России на суперсерию

Тренерский штаб молодежной сборной России объявил окончательный состав на матчи суперсерии со сборными канадских юниорских лиг, которая пройдет с 6 по 16 ноября в Канаде.

Вратари: Алексей Мельничук («СКА-Нева»), Михаил Бердин («Сиу Фоллс», USHL), Владислав Сухачев («Челмет»);

Защитники: Дмитрий Алексеев («Челмет»), Александр Калинин («Амур»), Александр Шепелев («Белые Медведи»), Артем Минулин («Свифт Каррент», WHL), Егор Зайцев («Динамо»), Даниил Курашов («Адмирал»), Николай Кныжов («СКА-Серебряные Львы»), Никита Макеев ( ), Александр Алексеев («Ред Дир», WHL), Артем Мальцев («Сочи»), Анатолий Елизаров ( ), Дмитрий Саморуков («Гэльф Шторм», OHL);

Нападающие: Дмитрий Соколов («Садбэри», OHL), Иван Романов, Георгий Иванов (все – «Локо»), Дамир Рахимуллин («Лада»), Артем Манукян («Авангард»), Виталий Абрамов («Гатино», QMJHL), Михаил Мальцев (СКА), Максим Цыплаков («Спартак»), Андрей Алтыбармакян («СКА-Нева»), Герман Рубцов («Шикутими», QMJHL), Данил Веряев («Торпедо»), Павел Колтыгин («Драммондвилл», QMJHL), Данила Моисеев («Русские Витязи»), Алексей Полодян («СКА-Серебряные Львы»), Владислав Кара («Ирбис»), Алексей Липанов («Бэрри Кольтс», OHL), Максим Рассейкин («Автомобилист»).

Россияне сыграют по два матча с командами Западной хоккейной лиги (WHL), Хоккейной лиги Онтарио (OHL) и Главной юниорской хоккейной лиги Квебека (QMJHL).

Расписание матчей Canada Russia Series