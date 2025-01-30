Плотников о погоне Овечкина за Гретцки: «У Сани убойный бросок. Надеюсь, сейчас он выйдет на пару хет-триков и до конца сезона все добьет спокойно»
Сергей Плотников высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.
Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (875 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
«Все знают, что у Сани убойный бросок. Он с годами не ухудшается – только улучшается. Поэтому он что в 20 лет снайпер, что в 40, что в 50, думаю, один и тот же будет.
Овечкин побьет рекорд Гретцки в ближайшие месяцы? Я надеюсь, что сейчас он выйдет на пару хет-триков и до конца сезона все добьет спокойно», – сказал нападающий СКА Сергей Плотников.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
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