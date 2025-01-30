Земченок о погоне Овечкина за Гретцки: «Пристально не слежу. Читаю новости, что он приближается. Даже если не в этом сезоне, то в следующем точно побьет рекорд»

Артем Земченок высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.

Капитан «Вашингтона » идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (875 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

– Хоккейный мир сейчас следит за погоней Александра Овечкина за Уэйном Гретцки? А вы следите?

– Прямо так пристально не слежу. Да, конечно, читаю новости, что Овечкин приближается к Гретцки.

Даже если не в этом сезоне Овечкин побьет рекорд, то там же останется немного, и в следующем сезоне он точно побьет.

– Когда Овечкин побьет рекорд Гретцки, это будет главным событием в мировом хоккее?

– Конечно. Сомневаюсь, что после Овечкина кто-то в ближайшее время сможет побить этот рекорд, – сказал защитник СКА Артем Земченок.