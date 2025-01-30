Земченок о погоне Овечкина за Гретцки: «Пристально не слежу. Читаю новости, что он приближается. Даже если не в этом сезоне, то в следующем точно побьет рекорд»
Артем Земченок высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.
Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (875 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
– Хоккейный мир сейчас следит за погоней Александра Овечкина за Уэйном Гретцки? А вы следите?
– Прямо так пристально не слежу. Да, конечно, читаю новости, что Овечкин приближается к Гретцки.
Даже если не в этом сезоне Овечкин побьет рекорд, то там же останется немного, и в следующем сезоне он точно побьет.
– Когда Овечкин побьет рекорд Гретцки, это будет главным событием в мировом хоккее?
– Конечно. Сомневаюсь, что после Овечкина кто-то в ближайшее время сможет побить этот рекорд, – сказал защитник СКА Артем Земченок.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт день за днем»
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