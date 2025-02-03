Цыплаков завершил 3-й матч подряд с 0+1. У него 22 очка и «+8» в 48 играх в дебютном сезоне в НХЛ
Максим Цыплаков завершил 3-й матч подряд с 0+1.
Форвард «Айлендерс» сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (3:6).
На счету 26-летнего россиянина стало 22 (7+15) очка в 48 играх в дебютном сезоне НХЛ при полезности «+8» и среднем времени на льду 15:56.
Сегодня Цыплаков (15:41, 2:20 – в большинстве, «минус 2») 1 раз бросил в створ ворот, сделал 1 блок и 1 перехват.
В 3-м периоде он получил малый штраф, который был реализован «Пантерс» (5-я шайба в матче).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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