Цыплаков завершил 3-й матч подряд с 0+1. У него 22 очка и «+8» в 48 играх в дебютном сезоне в НХЛ

Максим Цыплаков завершил 3-й матч подряд с 0+1.

Форвард «Айлендерс » сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (3:6).

На счету 26-летнего россиянина стало 22 (7+15) очка в 48 играх в дебютном сезоне НХЛ при полезности «+8» и среднем времени на льду 15:56.

Сегодня Цыплаков (15:41, 2:20 – в большинстве, «минус 2») 1 раз бросил в створ ворот, сделал 1 блок и 1 перехват.

В 3-м периоде он получил малый штраф, который был реализован «Пантерс» (5-я шайба в матче).