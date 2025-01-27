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  • Руа о Цыплакове в запасе «Айлендерс»: «Трудно что-то менять, когда выигрываешь. Я понимаю, что он хочет играть, но сейчас мы побеждаем»
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Руа о Цыплакове в запасе «Айлендерс»: «Трудно что-то менять, когда выигрываешь. Я понимаю, что он хочет играть, но сейчас мы побеждаем»

Патрик Руа объяснил попадание Максима Цыплакова в запас «Айлендерс».

В субботу «Айлендерс» дома обыграли «Каролину» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Главный тренер клуба с Лонг-Айленда Патрик Руа не включил 26-летнего российского нападающего в состав на игру.

Напомним, что ранее Цыплаков был дисквалифицирован на 3 матча без сохранения зарплаты за удар в голову нападающему «Филадельфии» Райану Пелингу. Игрок уже отбыл наказание.

«Когда выигрываешь три матча подряд, трудно что-то менять. Ребята, которые выходили на лед в этих играх, заслужили свое место в составе. Макс это тоже понимает. Поэтому мы не стали менять состав линии нападения. Я понимаю, что он хочет играть и все такое, но сейчас мы побеждаем», – сказал Руа. 

«Айлендерс» одержали 4 победы подряд и 7 в последних 9 матчах. Команда набрала 49 очков в 48 матчах и отстает от зоны плей-офф на Востоке на 6 баллов. 

У Цыплакова 19 (7+12) очков в 44 играх в текущем сезоне при полезности «+8» и среднем времени на льду 16:14. У него 101 силовой прием – 2-е место в команде после Кейси Сизикаса (120 в 48 играх). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: The Hockey News
logoПатрик Руа
logoМаксим Цыплаков
logoАйлендерс
logoКейси Сизикас
logoНХЛ
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