Руа о Цыплакове в запасе «Айлендерс»: «Трудно что-то менять, когда выигрываешь. Я понимаю, что он хочет играть, но сейчас мы побеждаем»
В субботу «Айлендерс» дома обыграли «Каролину» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Главный тренер клуба с Лонг-Айленда Патрик Руа не включил 26-летнего российского нападающего в состав на игру.
Напомним, что ранее Цыплаков был дисквалифицирован на 3 матча без сохранения зарплаты за удар в голову нападающему «Филадельфии» Райану Пелингу. Игрок уже отбыл наказание.
«Когда выигрываешь три матча подряд, трудно что-то менять. Ребята, которые выходили на лед в этих играх, заслужили свое место в составе. Макс это тоже понимает. Поэтому мы не стали менять состав линии нападения. Я понимаю, что он хочет играть и все такое, но сейчас мы побеждаем», – сказал Руа.
«Айлендерс» одержали 4 победы подряд и 7 в последних 9 матчах. Команда набрала 49 очков в 48 матчах и отстает от зоны плей-офф на Востоке на 6 баллов.
У Цыплакова 19 (7+12) очков в 44 играх в текущем сезоне при полезности «+8» и среднем времени на льду 16:14. У него 101 силовой прием – 2-е место в команде после Кейси Сизикаса (120 в 48 играх).
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий