Цыплаков пропустил матч с «Каролиной» по решению Руа. Форвард «Айлендерс» уже отбыл дисквалификацию на 3 матча

Максим Цыплаков пропустил матч «Айлендерс» по решению тренера.

«Айлендерс » дома обыграли «Каролину» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ .

Главный тренер «островитян» Патрик Руа не включил 26-летнего россиянина в состав на игру.

Напомним, что ранее Цыплаков был дисквалифицирован на 3 матча без сохранения зарплаты за силовой в голову нападающему «Филадельфии» Райану Пелингу. Игрок уже отбыл наказание.

В 44 матчах сезона Максим набрал 19 (7+12) очков при показателе полезности «+8» и 26 минутах штрафа. Его подробная статистика – здесь .